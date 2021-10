¡EN VIVO! Primer clásico con Messi-Neymar-Mbappé: vea Marsella vs PSG

54'- Se caldean los ánimos entre los futbolistas de ambos equipos y el árbitro central por decisiones que no gustan.



53'- Nuevamente se detiene el partido por líos con la tribuna del Marsella.



48'- Dimitri Payet cae en el área rival por un cruce de Gana Gueye. El árbitro deja seguir.



¡Comienza la segunda parte! Marsella 0-0 PSG

Termina la primera parte en el Vélodrome con empate a cero.



45+4'- Sustitución en PSG: se retira Verratti, ingresa Gana Gueye.



45+2'- Marco Verratti tiene que salir del terreno por un duro golpe.



45+1'- Volea dentro del área parisina de Cengiz Ünder, pero el remate se va muy desviado.



45'- Cuatro minutos de adición.



42'- Remate de Lionel Messi que pasa rozando el vertical derecho de Pau López.



40'- Mano a mano de Cengiz Ünder con Keylor Navas. El turco no pudo rematar bien por la molestia de atrás de Marquinhos.

39'- Centro pasado de Di María que cabecea Presnel Kimpembe, pero el balón se va desviado.



35'- Lionel Messi prueba suerte con un remate de media distancia. López controla sin problema.



34'- Acciones de lado y lado a pura velocidad. El mediocampo no pesa demasiado en los últimos minutos de la primera parte.



30'- Milagro en el área del Marsella. Pau López salva en dos oportunidades: cierra bien a Mbappé y ataja el disparo de Neymar.



29'- El partido se reanuda tras una detención por incidentes con el público en el Vélodrome.



26'- ¡Lo tuvo el PSG! Centro llovido de Di María desde la izquierda, el arquero no sale y Lionel Messi cabecea como puede. El balón sale englobado y entre el golero Pau López y el travesaño salvan al local.

21'- Acción de gol anulada para el Marsella por fuera de lugar de Pol Lirola en el inicio de la jugada.



20'- ¡Gol del Marsella! Centro raso de Pol Lirola, Milik controla a la altura del punto penal y define con pierna izquierda.



17'- Tarjeta amarilla en Marsella para Rongier por una fuerte entrada contra Nuno Mendes.



16'- Milik se las arregla en soledad por izquierda, entra al área y saca un remate que se estrella en el lado exterior de la red.



15'- Acción de gol anulada para el PSG por fuera de lugar de Neymar.



14'- ¡Gol del PSG! Remate cruzado y defectuoso de Neymar que Luan Peres, intentando rechazar, la cuela en su propio arco.

12'- Superioridad total del PSG: maneja la posesión, desborda por los costados y no sufren en defensa. Le falta el puntazo final en el último tercio.



9'- Peligroso desborde visitante por izquierda. Di María levanta el centro y Kylian Mbappé no logra impactar la bola.



8'- Primer roce del clásico. Rongier y Di María son llamados por el árbitro para que se tranquilicen. Su forcejeo por poco pasa a mayores.



5'- Remate de media distancia de Boubacar Kamara que se va sumamente desviado.



3'- ¡Cerca el Marsella! Centro preciso de Dimitri Payet que conecta Milik, pero este no logra darle dirección al disparo.



1'- Ensordecedora silbatina contra el PSG. El estadio dsifruta al rojo vivo el derbi.



Siga acá las incidencias del partido.



Los equipos saltan al terreno de juego para los ejercicios precompetitivos:

Mirando la nada pensando en todo...👀❤️💙 pic.twitter.com/mbotazRKBs — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 24, 2021

Así fue la llegada de ambas nóminas al estadio Vélodrome:

Así forman ambos equipos para el clásico francés:

¡𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟏 𝐃𝐄𝐋 𝐎𝐌! #OMPSG



Así saldremos a la cancha del @orangevelodrome para recibir al PSG 💪



¡VAMOOOOOS! 💙 pic.twitter.com/de78sUKyal — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) October 24, 2021