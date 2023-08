Luis Enrique espera que se acabe pronto la disputa entre PSG y Mbappé

El entrenador del PSG, Luis Enrique aseguró este viernes en rueda de prensa que espera que la situación de Kylian Mbappé se desbloquee para saber si cuenta con el jugador o no.



El español mencionó que aguarda porque el delantero francés y el club lleguen a un acuerdo para resolver el tema.



“Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que el club y jugador lleguen a un acuerdo", mencionó Luis Enrique.

Y complementó dando la posición del club sobre el tema: "Como dijo el presidente, el club está por encima de jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por cien".



De igual manera, el estratega ante una nueva pregunta sobre Mbappé contestó: "No pienso decir nada más", señalando que no volverá a tocar el tema hasta que se resuelva.



Durante esta semana, tanto Nasser Al Khelaifi como Mbappé tuvieron un pequeño cruce de palabras en donde no se movieron de sus posiciones mientras que a su vez la prensa francesa generó presión al jugador sacando informaciones referentes al club.



Vale señalar que Mbappé desea cumplir su último año de contrato con el club, pero sin renovar mientras que el PSG ya le aviso al jugador que de quedarse deberá renovar o, sino que se marche.