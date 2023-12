Luis Enrique, ¿cómo vas con Mbappé? 'No somos novios porque no quiere'

Los rumores están instalados hace varias semanas en la prensa francesa: Kylian Mbappé y Luis Enrique tendrían una relación rota, situación que habría afectado directamente el ambiente interno en PSG.

Sin embargo, para el DT español no hay ninguna razón para preocuparse pues la relación entre ambos es ideal, "diría perfecta", dijo.



”No somos pareja, pero es casi porque él no quiere. No sé por qué me hacen esta pregunta, estoy muy unido a la mayoría de mis jugadores. Con Kylian siempre hemos estado muy unidos. Siempre hace bromas y se ríe. A mí también me gusta reírme. Tenemos muy buena relación con el resto de los jugadores. Espero verle el mayor tiempo posible en el PSG”, añadió con la agudeza de siempre en sus ruedas de prensa.



Contrario a lo que se dice, especialmente por los angustiosos resultados en la fase de grupos de Champions League, el jefe destacó los avances: “Todavía estamos al principio de nuestra etapa como equipo. Estoy más que satisfecho con el inicio de temporada y los resultados. El hecho de que nos haya tocado un grupo tan difícil en la Champions nos ha dado buenas sensaciones. Somos líderes en liga y ésa es la posición que nos gustaría ocupar a lo largo de la temporada”.



Mucho de eso parte de Mbappé, "Es una maravilla tener a un jugador como él en el equipo, por lo que aporta y por lo que genera", apuntó.

Lo que no puede evitar Luis Enrique es que al joven maravilla se le relacione con Real Madrid y hasta Liverpool, pues su contrato vence en menos de un año (junio de 2024) y no da señales de querer renovarlo. Por ahora, lo tiene en su nómina y su deber es aprovecharlo.