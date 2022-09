PSG advierte: confesión sobre Ney y Mbappé y disgusto en fichajes

Paris Saint-Germain logró vencer al Maccabi Haïfa en Israel en un partido que empezó de mala manera para los parisinos. Los israelitas en casa abrieron el marcador, que posteriormente, la visita pudo revertir como era esperado. La Champions League inició de gran manera con dos victorias en los primeros encuentros que disputaron.

La relación entre Neymar Jr y Kylian Mbappé ha estado entre la mirada del mundo entero, pues acusan una cuestión de egos que logran ocultar de gran manera en la cancha asociándose, y deleitando a los seguidores del Paris Saint-Germain con un gran volumen ofensivo y con excelentes resultados en el terreno de juego. Al parecer no hay ningún problema, o por lo menos eso quieren hacer pensar.



Neymar Jr tuvo un futuro incierto en el mercado de fichajes de verano. Se hablaba mucho acerca de su posible salida por generar mal ambiente en el país y en la capital de Francia. Sin embargo, el director deportivo, Luis Campos, que ha estado en la órbita del Chelsea de Graham Potter y Todd Boehly salió a desmentir una polémica que incluía a ambos jugadores. En los últimos días, comentaron que Kylian Mbappé estaba pidiendo la salida del brasileño, pero Campos advirtió que esto no fue así.



En entrevista con RMC Sport, Luis Campos comentó, “Neymar nunca ha estado en la lista de transferibles. Es falso que Mbappé pidiera su salida. Neymar es un jugador muy bueno. Contamos con él, como con Messi y Mbappé. La temporada pasada fue difícil para él, con lesiones. Pero ahora está bien. Siempre llega a tiempo, no ha faltado a ninguna sesión de entrenamiento, salvo una con un poco de dolor.



Neymar está involucrado en el proyecto del equipo y del club. Es un chico responsable. ¿Los silbidos de los aficionados en la grada hace unos meses? Creo que el tiempo curará todas las heridas”.



Sobre Lionel Messi, mantuvo que está contento con la actualidad de ambos jugadores, y que va por buen camino las renovaciones del argentino, al igual que Sergio Ramos, quien antes había estado en el ojo del huracán, buscándole competencia. No obstante, dejó en incertidumbre la prolongación de Messi y Ramos.



Finalmente, habló sobre el mercado de fichajes. Paris Saint-Germain es un equipo que desea la Champions League, y ese es su gran anhelo en la historia. Con Vitinha, Mukiele, Carlos Soler, Fabián Ruiz, buscan la manera de quedarse con ese certamen en el que iniciaron de gran manera. Luis Campos comentó, “llegamos al final del mercado sin el equilibrio ni la perfección deseados. Tenemos una enorme calidad en la plantilla, sin duda alguna. Después, al final, no alcanzamos la perfección. Siempre es difícil alcanzar la perfección. Pero trabajamos para estar lo más cerca posible de la perfección.



El caso de los centrales fue un problema grave. Cuando tenemos tres centrales, cuando empezamos a jugar con tres centrales, nos pone en dificultades. No voy a hablar de nombres. No sólo hablamos con Skriniar. Al final, no tenemos el jugador que necesitamos. Si nos falta una pieza, el puzzle no está completo”. Sumado al problema, Presnel Kimpembe se lesionó y no estará durante seis semanas.



Sobre Carlos Soler y Fabián Ruiz dijo, “cuando empezamos a diseñar la plantilla con Christophe Galtier, llegamos a la conclusión que necesitamos jugadores polivalentes, que sean capaces de recorrer largas distancias. Box to box, como dicen en Inglaterra. Queremos cohesionar la defensa y el ataque, y buscamos jugadores de ese perfil. Fabián Ruiz y Carlos Soler encajaban, pero llegaron muy tarde y no han tenido mucho tiempo de adaptación a la idea. Necesitan tiempo”.