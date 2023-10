Lorient no pudo en su visita a Stade de Reims y cayó 1-0

De local, Stade de Reims vencieron 1-0 a Lorient, en la fecha 10 del torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24. El local hizo el único gol del partido a los 38 minutos del segundo tiempo, por medio de Josh Wilson Esbrand. Con un centro de Mohamed Daramy, el defensor conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

El mejor jugador del partido fue Josh Wilson Esbrand. El defensa de Stade de Reims tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

Yehvann Diouf se destacó también en el estadio Auguste Delaune. El portero de Stade de Reims se lució al atajar 2 disparos.

Se cortó el partido a causa de la cantidad de faltas cometidas por ambos equipos. Hubo varios amonestados: Teddy Teuma, Darlin Yongwa, Tiemoué Bakayoko, Yvon Mvogo y Will Still. Fue expulsado por roja directa, Will Still en el minuto 80 del segundo tiempo.

El técnico de Stade de Reims, Will Still, propuso una formación 5-3-2 con Yehvann Diouf en el arco; Thomas Foket, Emmanuel Agbadou, Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid y Thibault De Smet en la línea defensiva; Amir Richardson, Teddy Teuma y Marshall Munetsi en el medio; y Junya Ito y Mohamed Daramy en el ataque.

Por su parte, el equipo de Regis Le Bris salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Yvon Mvogo bajo los tres palos; Formose Mendy, Montassar Talbi y Isaak Touré en defensa; Théo Le Bris, Laurent Abergel, Tiemoué Bakayoko y Darlin Yongwa en la mitad de cancha; y Romain Faivre, Eli Kroupi y Aiyegun Tosin en la delantera.

El árbitro Benoît Bastien fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Auguste Delaune.

En la siguiente fecha Stade de Reims se enfrentará de visitante ante Nantes, mientras que Lorient jugará de local frente a Lens.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 17 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 10 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo.