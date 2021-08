¿De visita nuevamente? Messi y Neymar, rondando por Barcelona

Lionel Messi deberá esperar para su estreno con el París Saint-Germain, sigue en preparación para su debut en la liga francesa. Mauricio Pochettino no lo incluyó entre los viajeros para el juego que disputarán contra el Brest, correspondiente a la tercera jornada de la Ligue 1. Al igual que Neymar, siguen sin tener minutos, pero no es por nivel, la recuperación y la readaptación que requieren para poder estar a tope, tras la Copa América y el trajín de la temporada pasada, es necesario parar.



Mundo Deportivo, diario de Barcelona, mostró un video donde se veía al argentino y al brasileño, llegando a Cataluña, al parecer, para pasar el fin de semana, teniendo en cuenta que no fueron convocados por Pochettino.



😬 Messi no fue el único que hizo el trayecto París - Barcelona para pasar el fin de semana



✈️ Neymar también viajó. Su llegada 👇 pic.twitter.com/F2tVoOLg6Y — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 20, 2021

El primer en llegar a Barcelona, fue Messi junto a su familia. Tiempo después, llego Neymar, que pasó más desapercibido, en comparación al argentino.