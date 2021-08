Y acaba de llegar... Dos récords a los que le apunta Messi en Francia

Lionel Messi no se ha terminado de acomodar en territorio francés y ya tiene dos metas claras en el horizonte. Récords, más exactamente, de compatriotas suyos que marcaron una era en la Ligue 1.



Si bien se ven difíciles de alcanzar por todo el tema adaptación a un entorno totalmente distinto al que venía acostumbrado (liga, compañeros, casa, estadio...), su innegable talento y la brutal plantilla que lo acompaña reduce cualquier tipo de distancia.

El primer dato que salió a relucir una vez Messi llegó al PSG fue el de Delio Onnis, goleador no muy recordado en territorio sudamericano pero ídolo total en Europa. Lo anterior muy probablemente se debe a que nació en Italia y arribó a la Argentina siendo un niño.



Debutó en Almagro, tuvo un exitoso paso por Estudiantes de La Plata y dio el salto al Viejo Continente. Desde 1971 hasta el año de su retiro (1986) jugó en territorio francés. Pasó por Stade de Reims, AS Monaco, Tours y Sporting Toulon.



Es el máximo goleador en la historia de aquella liga: 299 goles en 485 partidos.



El segundo dato hace referencia a uno de los más grandes ídolos de Boca Juniors: Carlos Bianchi. El ‘Virrey’ no solo brilló como entrenador, su etapa como futbolista fue también una barbaridad.



Se recuerda con mucha nostalgia su paso por Vélez Sarsfield, más de 20 temporadas con un rendimiento inolvidable. Emigró a la primera división francesa, curiosamente de la mano del PSG, y no dejó títere con cabeza.



Su estadía en el equipo parisino fue corta, tan solo dos años, pero sumamente fructífera. Marcó 64 goles en 74 partidos oficiales, 71 en 80 contando duelos amistosos y demás. Un promedio del más del 0.8%. Así mismo, en ambas ediciones fue goleador de la liga: 37 goles en la primera, 27 en la segunda.



Con lo anterior sobre la mesa, Lío tiene dos grandes retos por cumplir. Las expectativas son altísimas, pero está acostumbrado a ello. Solo el tiempo dirá si bate récords, tal como lo hizo en España.