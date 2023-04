Henry sale en defensa de Messi: ‘Da vergüenza escuchar los silbidos’

En PSG parecen no estar conformes con nada. La eliminación en Champions marcó una división entre la afición y ciertos integrantes del plantel. Ahora, ya se volvió costumbre que, en el calentamiento previo, los asistentes al Parque de los Príncipes, rechiflen a Lionel Messi, siendo uno de los señalados.

En momentos, pareciera que los ataques hacia el argentino, se volvieran algo personal, pues las críticas en Francia y de los hinchas, recaen sobre él.



En la transmisión previa del partido, donde PSG perdió contra Lyon, Thierry Henry, en calidad de comentarista para la cadena Prime Video France, se refirió a su excompañero, afirmando que su lugar no está en Francia “Lo que digo no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí”.



Respecto a los abucheos de los aficionados, dijo “Da vergüenza escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede pitar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la Liga, más otros cuatro goles en la Champions”.