¡Preocupación! La lesión de Messi que lo dejaría varios partidos fuera

Era algo que se veía venir. Desde que regreso de la triple jornada de Eliminatorias del mes de septiembre, Lionel Messi venía presentando signos de que algo no andaba bien con su estado físico.



Pues bien, según el portal ‘Infobae’, al astro argentino se le vendrían semanas muy complicadas. Es muy posible que se pierda varios partidos con el Paris Saint-Germain e incluso la Selección Argentina...

Todo el lío se armó en la novena jornada de las clasificatorias sudamericanas, etapa en la que Argentina visitó a Venezuela. Aquel día, el defensor Luis Martínez cometió una brutal infracción en contra del astro rosarino. Situación que terminó en roja directa para el infractor.



Desde ese día se especuló con un serio malestar de Lío en su rodilla izquierda. A su regreso a París, guardó descanso. No jugó frente al Clermont y reapareció en Champions League. Días después se perdió dos juegos consecutivos de Liga (Metz y Montpellier): “Tras el golpe recibido en la rodilla izquierda, se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma los signos de contusión ósea”, detalló PSG en su momento.



Parecía totalmente recuperado. Jugó dos encuentros completos con Pochettino y compañía, misma situación que la triple fecha con Argentina en la fecha de Eliminatorias de octubre.



Y a su arribo a territorio francés, el entrenador del PSG optó por darle descanso. No jugó contra el Angers con la excusa de no forzarlo. Volvió con una actuación sublime frente al Leipzig en Champions y despertó dudas durante los duelos contra Marsella y Lille, en este último fue sustituido al terminar la primera mitad.



Ahora se supo que no jugará el segundo duelo frente al Leipzig y el diario ‘L’Equipe’ informó que se debía a un dolor adivinen dónde...



Así las cosas, ‘Infobae’ aseguró que el problema de Messi con su rodilla izquierda es más serio de lo que se pensaba. Al parecer, el ídolo argentino sigue lesionado y el club lo ha ocultado.



La solución sería clara: acudir a la Clínica CEMTRO de Madrid para poner su caso a cargo de Vicente Concejero. Justamente el medio recordó que por allá en 2015, el mismo Lionel acudió a este sitio para tratar su rotura del ligamento colateral izquierdo. Proceso que le ayudó a superar el inconveniente físico sin secuelas.



Con lo anterior sobre la mesa, es claro que el ex-Barcelona necesitará de mucho descanso para centrarse en su recuperación. En este orden de ideas se espera esté ausente en más partidos de la Ligue 1 y las Eliminatorias. Por lo pronto reta esperar si le alcanza para disputar la doble fecha de noviembre (Uruguay y Brasil).