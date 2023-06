Messi reveló la verdadera razón por la que fichó por PSG en 2021

Lionel Messi abandonó la élite del fútbol europeo y pasará a jugar a la MLS desde el próximo mes de julio en el Inter Miami, club que desde ya le está conformando un equipo ganador.



Y es que el argentino no renovó su vínculo con PSG y pese a algunas intenciones de Barcelona de ficharle, decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera esta vez más alejado de los torneos más importantes del mundo.



Pues bien, Messi a manera de despedida de PSG concedió una entrevista para la cadena catarí ‘Bein Sports’ y allí habló de la razón que lo llevó al cuadro parisino y su paso por el equipo francés.

Inicialmente señaló el motivo por el que va a PSG tras su fallida renovación con Barcelona en 2021.



"Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido”, comentó de inicio.



"Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucha sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club", complementó.



De igual manera, resaltó que la adaptación a un nuevo club fue complicada: "Sí, fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada".



Además, habló de la reprobación por parte de la hinchada del PSG más que todo en su última temporada con los parisinos.



"Creo que el recibimiento fue muy lindo al principio. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota", concluyó.