Lionel Messi le apunta a todo en la temporada con el PSG y Argentina

Lionel Messi ya dejó atrás la temporada pasada, donde fue foco de críticas, por su rendimiento en el PSG. El argentino no mostró su mejor nivel, pese a ser determinante para lograr el título de liga de Francia, ese que es costumbre para los parisinos y no satisface a los aficionados. En 34 partidos disputados en todas las competencias, Messi ajustó un total de 14 goles.

No solo es el PSG, sino el mayor reto que tendrá Messi en este 2022, sin desmeritar lo que puede lograr con los franceses. El Mundial de Qatar es la obsesión del argentino, que podría ser el último de su carrera. Por lo pronto, se encuentra en la pretemporada y gira de los parisinos, que se desarrolla en Japón.



35 años y el tiempo en el fútbol se va acabando, entrando en lo que podría ser una de las últimas temporadas en el fútbol de elite. Por esto, la obligación está en conquistar la Champions con el PSG y el Mundial con Argentina.



Además, el entrenador del club, Christophe Galtier, confía plenamente en Messi, en entrevista con el diario L’Equipe, “Es una nueva vida aquí para él, una nueva vida familiar, una nueva vida de jugador. Hay que tener mucho respeto por alguien que dice, a sus 34 años: ‘Quiero vivir otra cosa’. Todo mundo no es capaz de hacerlo. Evidentemente, hay un tiempo de adaptación. Lo que he podido ver desde hace diez días, es un jugador completamente comprometido. El resto, el plantel entero sabe lo que es capaz de hacer”.



PSG tendrá una serie de amistosos en Japón, contra Kawasaki Frontale, Urawa Reds y Gamba Osaka, antes de enfrentar al Nantes en la Supercopa de Francia, pactada para el 31 de julio.