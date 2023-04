¿Lionel Messi le dirá adiós a PSG? Dan por hecho su no continuidad

El futuro de Lionel Messi es toda una incógnita y todo es incertidumbre en cuanto a la renovación del actual campeón del mundo, quien sigue sin aceptar ofertas del París Saint-Germain y todo parece indicar que el jugador desea no continuar en el club.

Hace unos días Lionel Messi fue fuertemente silbado por hinchas del PSG y ya es algo recurrente en cada salida del argentino al campo de juego del Parque de los Príncipes.



Tras estos hechos y la larga espera de Lionel Messi para dar respuesta concreta sobre su renovación, el diario francés L’Équipe, informó que el astro argentino no continuaría, al menos que el jugador decida aceptar una rebaja en su salario.



De acuerdo a la información del medio de comunicación francés, Lionel Messi espera cómo será el próximo proyecto del PSG para competir en 2024, pues la reciente eliminación de Champions League y acumular dos partidos consecutivos sin obtener una victoria en Ligue de Francia no terminan de convencer al astro para continuar. Además, el detonante para decir no, sería la propuesta de rebajarse hasta la cuarta parte de su salario.



Lionel Messi ne devrait pas poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. Il reste une dernière porte ouverte, si l'attaquant argentin venait à accepter une réduction importante de son salaire. La Pulga attend des garanties sur le projet parisien







Cabe mencionar que durante el Mundial de Catar 2022, el dueño del PSG, Al-Khelaïfi y el papá y representante del astro, Jorge Messi, acordaron que se iba a renovar por una temporada más, pero al parecer la rebaja en la cuarta parte del salario no fue explicada en ese momento y el diez no estaría dispuesto a aceptar cobrar menos.



Por ahora, el futuro de Messi queda en el aire y habrá que esperar hasta que termine su contrato en junio para ver si finalmente el astro decide no seguir en el PSG. Pese a ello, una de sus opciones sería volver a Barcelona, pero el club culé tendría que hacer un gran esfuerzo económico para poderlo repatriar.