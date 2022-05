Lionel Messi se destapó: habló de la coronación del Real Madrid

De 11 goles y 14 asistencias en la temporada que finalizó en Francia culminó su primer año Lionel Andrés Messi en el Paris Saint-Germain. Sin duda alguna, a estos jugadores estelares se le pide mucho, y siempre entrarán defensores para mitigar las críticas.

Cuando se habla de Lionel Messi en el entorno del club parisino, comentan que llegó a deber mucho, y que su rendimiento no apoya al mejor jugador del mundo. Y es que es cierto que no ha sido la mejor temporada, pero vendrán mejores próximamente cuando, según Neymar Jr, Messi gane más minutos en Francia para que sus compañeros entiendan su forma de jugar, y cuando su adaptación deje de ser un problema, pues no es fácil cambiar de aires después de toda una vida en el FC Barcelona.

Ad-portas de enfrentar a la Selección Italia, Lionel Messi se encuentra en concentración con la albiceleste en busca de un nuevo título con su combinado nacional tras lo que fue la Copa América del 2021. En conversación con TyC Sports, habló sobre su temporada en París y sobre la consecución de un rival conocido como el Real Madrid.

Mantuvo que el conjunto español no fue el mejor equipo de la Liga de Campeones, ‘no siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y, sin embargo, les ganó a todos’.

Cuando hablan del PSG, de una vez lo enlazan con la Uefa Champions League por esa ambición dirigencial que tienen de conseguirla. Se les escapó en 2020, y cada año arman equipos para luchar por la consecución. No obstante, el mismo Real Madrid les truncó esa posibilidad, ‘lo del Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe’.

Habló sobre esa mística que tiene el Real Madrid de solucionar partidos, ‘sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasás eso, después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol, vuelve a cambiar y yo sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros y a todos los equipos que vos decís y no es la primera vez que pasa’.

Finalmente, mantuvo que quiere ganar la Liga de Campeones, algo que no consigue desde el 2015 con el FC Barcelona, ‘tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera y el que más preparado está para estas situaciones termina ganándola o llegando a la final’.