Se acabó el sufrimiento para Lionel Messi en PSG: confirmado que se va

Lionel Messi no tuvo una buena temporada con el PSG y su relación se rompió hace unas semanas luego de que el astro argentino se fuera a un viaje imprevisto a Arabia Saudita para cumplir con citas comerciales. Eso no cayó bien en las directivas y encaminó a la decisión de no renovarle al campeón del mundo con Argentina.

Después de ese incidente que sentenció a Messi, el técnico del PSG Christophe Galtier confirmó en conferencia de prensa que el astro argentino no continuará en la plantilla para la próxima temporada y jugará su último partido con el club frente al Clermont, el próximo sábado.



“He tenido el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Este sábado será su último partido en el Parque de los Príncipes, y espero que reciba la más calurosa de las bienvenidas. Este año ha sido una pieza importante del equipo, ha estado siempre disponible. No creo que ninguno de los comentarios o críticas estén justificados. Cuando tienes una temporada con el Mundial de por medio y terminas con unas estadísticas de 21 goles y 20 asistencias”, dijo Galtier sobre Messi.







​Después de su salida de Barcelona, Lionel Messi llegó a PSG como equipo salvación, pues en el club azulgrana no tuvo la oportunidad de seguir por su alto salario. En París llegó en agosto de 2021 con la ilusión de ganar la Champions League, pero no lo pudo lograr. Sin embargo, levantó títulos locales como dos Ligas y una Supercopa.



Hasta ahora, Messi ha disputado con PSG un total de 74 partidos, logrando 32 goles y 34 asistencias, terminando con buenos números su historia con el club parisino.



Con la salida confirmada del campeón del mundo con Argentina, el futuro del diez no está claro, aunque se habla de la posibilidad de Inter Miami de la MLS, club que lo cedería a Barcelona y así el astro pueda volver al conjunto azulgrana.