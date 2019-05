Con Falcao en cancha, Mónaco perdió y evitó el descenso en Francia

Niza recibió la visita de Mónaco en la última jornada de la Liga de Francia. En un partido parejo a pesar del 2-0 en contra del equipo del Principado, los dirigidos por Leonardo Jardim contaron con suerte y salvaron jugar el compromiso de promoción por el descenso en el país galo.

Mónaco empezó teniendo la posesión de la pelota, las ocasiones más claras las tuvo el equipo del Principado. Fábregas tuvo la primera chance de gol al minuto 11 del partido con un golpe de cabeza que se estrelló en el horizontal del arco de Niza.



Mónaco continúo buscando el resultado y, al minuto 16 Falcao García abrió espacios dentro del área para entregarle un pase a Gelson Martins que no pudo vencer la resistencias del arquero local.



El buen partido de Mónaco en el primer tiempo terminó con un baldado de agua fría. El autogol del defensa central, Benoit Badiashile complicó el compromiso para los dirigidos por Leonardo Jardim.



La primera parte terminó 1-0 a favor de Niza, en un partido que Mónaco no mereció irse perdiendo, debido a que los del Principado buscaron el partido, pero no encontraron las vías para irse en ventaja.



El periodo complementario el equipo visitante salió con la necesidad de buscar empatar el compromiso y eso se puedo ver en el adelantamiento de las líneas y la apertura de la cancha por las bandas. Sin embargo, esto produjo que Niza encontrara más espacios para poder hacer su juego.



El fantasma del autogol volvió a aparecer e Mónaco al minuto 63 del partido cuando el defensa polaco Glik por poco aumenta la derrota en un centro que intentó despejar al tiro de esquina y por poco se termina metiendo en el arco.



Las malas noticias continuaron al minuto 64 en una jugada del mejor jugador de Niza, Allan Saint-Maximin, quien hizo un enganche que confundió a Badiashile y este terminó cometiendo penal. El delantero Le Bahin concretó el remate y aumentó el marcador a 2-0.



Falcao tuvo la gran chance para poner el primer gol de Mónaco en el marcador, al minuto 85 el 'Tigre' cobró un tiro libre que por poco sorprende al arquero local.



El compromiso terminó 2-0 a favor de Niza, con este resultado, Mónaco terminó la Liga de Francia en la posición 17. Esta temporada será para olvidar y Leonardo Jardim empezará de ceros la próxima campaña en Europa.