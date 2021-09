Dos ex-Millonarios, muy cerca del PSG de Messi: sorpresa en la Ligue 1

Sorpresa en territorio francés por cuenta de dos futbolistas ex-Millonarios: Deiver Machado y Wuilker Faríñez.



El Lens asaltó el estadio Velodrome (2-3) para provocar la primera derrota de la temporada del Olympique Marsella del argentino Jorge Sampaoli, al que arrebató la segunda plaza de la Ligue 1 de Francia que domina el París Saint Germain.



Machado fue titular y viene siendo pieza fundamental del Lens a lo largo de la temporada 2021-22, mientras que Faríñez estuvo en el banco de suplentes los 90 minutos.

El cuadro de Sampaoli no había perdido encuentro alguno en las siete jornadas que ha completado, hasta que llegó la visita del equipo de Franck Haise, una de las revelaciones del curso.



El Lens no decayó a pesar de echar a perder una ventaja de dos goles. Al final, aprovechó la aceleración de su rival para hacerse con el triunfo.



Y es que el equipo visitante llegó a la media hora con 0-2. A los cinco minutos una mano dentro del área de Pape Gueye fue sancionada con un penalti que transformó Florian Sotoca y abrió el marcador. En el 27, fue el polaco Przemyslaw Frankowski el que batió por segunda vez al español Pau López.



El conjunto marsellés tuvo una reacción enérgica y consiguió alcanzar el descanso con el marcador igualado de la mano de Dimitri Payet.



El mejor jugador del Olympique hizo un doblete. A balón parado. Primero, en el 33, al ejecutar un tiro libre y en el tiempo añadido de la primera parte al transformar un penalti que minutos antes cometió Christopher Wooh.



El Lens impidió que el Olympique culminara la remontada y tomó ventaja otra vez en el marcador tras un centro de Florian Sotoca que cabeceó a la red Wesley Said para dar el triunfo a los visitantes.



Los tres puntos del Velodrome llevan al Lens de Machado y Fariñez a la segunda plaza de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Marsella, ahora tercero, pero a nueve del líder, el París Saint Germain que ha ganado sus ocho partidos.



Vale recordar que el Lens y Millonarios no solo están vinculados por ambos futbolistas sino también porque manejan el mismo grupo inversor, Amber Capital.