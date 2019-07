Estas son las razones por las que Neymar se habría ausentado en PSG

Neymar, aún lesionado, sigue con importantes polémicas de su carrera con París Saint-Germain. El brasileño, que podría salir del club, no se presentó al inicio de pretemporada del conjunto francés este lunes.



El papá del brasileño, por su parte, salió en defensa de su hijo y explicó las razones por las que se habría ausentado en el entrenamiento. "No hay drama. PSG fue informado", empezó diciendo.

"La razón de su ausencia era sabida y está programada desde hace un año, está trabajando con las organizaciones de caridad que patrocinamos y eso no podía ser cambiado, así que volverá el 15 de julio", explicó el papá del futbolista.



El club francés, por su parte, publicó un comunicado mencionando que Neymar no se presentó en el entrenamiento y que tomará las medidas necesarias.



"El lunes 8 de julio, Neymar da Silva Santos Junior debía regresar a las actividades del grupo profesional del París Saint-Germain. El París Saint-Germain constató que el jugador Neymar Jr no se presentó ni al lugar ni a la hora acordada, sin haber sido autorizado previamente por el club. El París Saint-Germain lamenta esta situación y tomará las medidas correspondientes", decía el PSG.