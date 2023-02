PSG en alerta por Mbappé: sobrecarga de juegos o mala recuperación

Kylian Mbappé se lesiona poco. Y cuando lo hace se recupera rápido. Pero el delantero, de 24 años, se perderá la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich y en París comienzan a preguntarse si ha sido demasiado ambicioso.



Tres días después de haber llorado sobre el césped de Lusail, en Catar, la derrota en la final del Mundial, pese a los tres goles que marcó, el jugador trató de enjugar su pena regresando enseguida a los entrenamientos con su club.

Diez días más tarde fue titular en el equipo en el duelo liguero contra el Montpellier, en el que marcó el tanto decisivo de penalti en el tiempo añadido. Cuatro días después se mostró más discreto en el duelo contra el Lens, en el que su equipo cosechó la primera derrota de la temporada.



Su tempranero regreso tras el Mundial no gustó a todo el mundo. En el Parque de los Príncipes aceptaron a regañadientes su deseo de regresar para olvidar lo antes posible la herida sufrida en Catar y comenzar a proyectarse en el futuro.



Mbappé necesitaba un nuevo objetivo en el que focalizar su ambición y ninguno parece a la altura de la cicatriz cosechada en Oriente Medio. Salvo la Liga de Campeones.



El cuerpo técnico del PSG, con Christophe Galtier al frente, tampoco estaba entusiasmados con que Mbappé -y su amigo del alma Achraf Hakimi, que se reincorporó el mismo día- regresara tan pronto a la actividad.



Apostaban más por un regreso progresivo, como el que diseñaron para el argentino Leo Messi. La lesión de Mbappé se produjo tras un golpe con un jugador del Montpellier, pero han comenzado las especulaciones sobre la sobrecarga del jugador, que no quiere perderse ningún partido.



"No creo que Mbappé haya jugado demasiado", indicó este viernes el entrenador, que recordó que tras haber disputado dos partidos con su club a su regreso del Mundial tuvo doce días de descanso. Un tiempo que el jugador aprovechó para viajar a Estados Unidos, lo que para muchos tampoco era la mejor manera de preservar su físico.



El daño que provoca al club de cara a la competición europea nutre las dudas sobre si el jugador, de 24 años, fue demasiado lejos cuando decidió no tomarse un descanso tras el Mundial.



"TEMPORADA SINGULAR" "Estamos en una temporada singular. En otros clubes también hay lesiones. Forman parte de este oficio. Lo lamento por Kylian, que quiere jugar todos los partidos. No se puede superar una temporada sin lesiones. Pero tuvimos mucho cuidado con él", agregó el técnico.



Galtier no quiso alimentar la polémica ni tampoco fue crítico con la dirección, que no consiguió contratar a un jugador de ataque durante el reciente mercado invernal de fichajes. "Nos apoyaremos en los jóvenes. Tenemos una plantilla de calidad y los ausentes serán sustituidos por jugadores de envergadura internacional", aseguró.



Antes de la visita del Bayern, el PSG tiene un calendario bastante cargado, con partidos ante Toulouse, Marsella -en Copa de Francia- y Mónaco en los que se juega mucho, pero también podrá probar las fórmulas para sustituir a Mbappé.



En el primero de esos duelos tampoco podrá contar con Neymar, que arrastra problemas en un tobillo, por lo que Galtier confirmó que todo su dispositivo ofensivo pivotará en Leo Messi, que gozará de la libertad en el terreno que a él le gusta, dijo el entrenador. Los ojos están ahora puestos en Warren Zaïre-Emery, que a sus 16 años se convirtió en el goleador más joven de la historia del PSG el pasado fin de semana al marcar el tercer tanto contra el Montpellier en el tiempo añadido. Aunque la dirección deportiva confía mucho en su calidad, parece lejos de ser un sustituto de garantías de Mbappé.



EFE