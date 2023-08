Mbappé, de regreso al Parque de los Príncipes: así lo recibirán

Kylian Mbappé encabeza la lista de convocados del PSG, que se mide esta noche (19 horas GMT) al Lens en la tercera jornada liguera, y regresa así al césped del Parque de los Príncipes casi 3 meses más tarde de su último encuentro, una derrota ante el Clermont Ferrand el 3 de junio.

Después de haber reaparecido la semana pasada ante el Toulouse (1-1, con gol del propio Mbappé), la estrella francesa pisará el terreno del Parque de los Príncipes expectante sobre la recepción que le dará la hinchada parisina, dividida entre los que saludan su vuelta y los que no le perdonan su actitud.



Mbappé ha estado casi tres semanas apartado del equipo este verano por negarse a renovar su contrato que vence en 2024, lo que le abriría la puerta ese año para irse libre a otro club, seguramente el Real Madrid, su más firme pretendiente.



Aunque no ha habido prolongación de contrato comunicada oficialmente, el PSG aceptó el regreso del jugador con la exigencia de que su eventual salida se produzca a cambio de un traspaso y no gratuitamente. Según la prensa local, ambas partes negocian una posible renovación, accionando al menos el año de opción hasta 2025.



EFE