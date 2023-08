Kylian Mbappé solo quiere el Real Madrid: rechazó a este británico

Kylian Mbappé sigue la novela en el mercado de fichajes con PSG. El atacante decidió no acceder a la renovación automática hasta el 2024 no se activó y su decisión parece concreta: no seguir en el cuadro parisino, una vez termine su contrato en un año.



En las directivas del PSG se niegan a que el futbolista se vaya sin dejar dinero por su transferencia o cesión, pues es otra de las opciones que se dialogan en el entorno del club. El deseo del jugador es claro, Real Madrid en el 2024, llegando como agente libre, a costa de quedarse en el banquillo el resto de la temporada.



De acuerdo a información del diario Sport, el dueño del Chelsea, Todd Boehly, dialogó con Nasser Al Khelaifi, acerca de la opción de fichar al delantero. Como jugador en venta, las dos partes negociarían una cifra cercana a los 230 millones de euros.



Sin embargo, Mbappé solo estaría en disposición de ir al Chelsea por un año, algo complicado si se habla de una transferencia de ese tope. Por lo tanto, su futuro en el PSG es complicado, pese a estar una temporada más, pues no piensan negociar con el Real Madrid su eventual venta.