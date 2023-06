PSG y Catar le ponen precio a Mbappé: quieren evitar una novela

Todo indica que el nuevo drama del mercado de verano sería la salida de Kylian Mbappé del PSG. El entorno del cuadro parisino no es el mejor, pues las derrotas recientes en la Champions han llevado a cuestionar si el modelo que tienen para conseguir resultados es el ideal.

Sin embargo, las semanas recientes apuntan a que el atacante no tendría en sus deseos una renovación, pues la fecha límite para activar esa extensión de contrato está cerca a caducar. Con ese panorama, el PSG se plantea la salida del jugador, pues no esperarán que se vaya como jugador libre.



De acuerdo a información de Le Parisien, el PSG y sus dueños estarían dispuestos a recibir una oferta mínima de 200 millones de euros, para quien quiera hacerse con los servicios de Kylian Mbappé.



El francés pone en una situación incómoda al PSG, pues si bien dice que quiere cumplir su contrato con el club, advirtiendo un año antes que no le interesaba renovar hasta el 2025. Uno de los clubes que está a la espera de una decisión es el Real Madrid, quien lo buscaría nuevamente, cuando sea declarado transferible.