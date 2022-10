Kylian Mbappé no se los aguanta: incendiara declaración contra el PSG

Primero fue Christophe Galtier quien intentó bajar las polémicas en rueda de prensa cuando todas las preguntas de los periodistas se enfocaban en el descontento de Kylian Mbappé. Estalló pidiendo que se hablara únicamente de fútbol, dejando atrás el tema de conversación de su estrella que no parece estar feliz en el Paris Saint-Germain. Segundo, dicho por el mismo jugador, su anhelo por irse es cierto, y las decisiones que el equipo ha tomado últimamente parecen ser la bomba que puede dar con su salida.

Y es que, Christophe Galtier y Luis Campos han mantenido que no hay problemas con Kylian Mbappé, quien no les ha comunicado su decisión de abandonar las filas parisinas. Cada vez aumentan estos rumores, pues un cambio posicional que generó críticas, y resultados adversos en la Champions League en empates que no se contemplaban contra el Benfica, han hecho repensar a Mbappé esa decisión de haber renovado, rechazando al Real Madrid.



Que alguien apague el incendio, dirán en Francia. La crítica hecha después de jugar contra Reims por su cambio posicional en la cancha, su disgusto con Galtier y con el Paris Saint-Germain prende las alarmas, y aún más después de conocerse los rumores que mencionan la salida de Kylian Mbappé al sentirse traicionado por los pedidos que le hizo a las directivas cuando decidió renovar su contrato.



Lo que prendió la llama aún más fue la información que apareció alrededor del Paris Saint-Germain que mencionaban que el club había contratado agencias para que en redes sociales desacreditaran a jugadores y medios de comunicación. Sin duda alguna, lo único que logran es crear un mal ambiente en el plantel, uno que ya no se aguanta el mismo Kylian Mbappé.



De acuerdo con L’Équipe, Kylian Mbappé se reunió con Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain y el astro le recalcó los puntos que generan su disgusto. Con el tema de la agencia, Mbappé ve difícil seguir confiando en el Paris Saint-Germain, no solo él, sino su familia, en cabeza de su madre, Fayza Lamari ha estado pendiente del tema de la desacreditación a futbolistas del plantel y a los movimientos del equipo.



Las malas gestiones han credo un mal ambiente en Kylian Mbappé, que demostró su descontento con la siguiente información, que mencionó L’Équipe, “es imposible volver a confiar en el club con este panorama”. Su salida puede estar cerca, ¿será en el mercado de invierno o en el 2023?