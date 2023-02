Arsenal y su intento fallido por Mbappé: el francés los rechazó

Kylian Mbappé, es sin duda uno de los mejores futbolistas del mundo y pese a tener 24 años, ya ha sido campeón y subcampeón del mundo con su selección de Francia, donde se ha logrado consagrar como máxima estrella.



Sin duda todos recuerdan el enorme paso que tuvo Mbappé en sus inicios como futbolista profesional, donde el jugador pasó del Mónaco al PSG en un abrir y cerrar de ojos, pero antes de que debutara en el club del principado, la estrella francesa tuvo de cerca varias ofertas para irse a Inglaterra, pero finalmente decidió quedarse en Francia.



El cazatalentos francés Gilles Grimandi, otorgó una entrevista al diario The Sun de Inglaterra, donde confirmó que estuvo interesado en llevar a Kylian Mbappé al Arsenal cuando ni siquiera había debutado como futbolista profesional y aclaró que fue uno de sus fracasos como agente tras no lograr convencer al francés de irse al club de los gunners.



“El trabajo de exploración se trata de encontrar, pero también de perder. Para mí, es Kylian, simplemente no pudimos convencerlo. Estaba fuera de contrato en junio de 2013 y lo conocimos en febrero. Si hubiéramos podido convencerlo de que se uniera, habría cambiado de club, pero luego se decidió por el Mónaco”, dijo contundente Grimandi.



Según el cazatalentos, Mbappé habría decidido no arribar a Arsenal porque no era un club lo suficientemente apto para mostrar sus capacidades, debido a que no andaba en un buen nivel deportivo para aquellos años y la estrella francesa decidió quedarse en Mónaco, debutar y ser figura junto a Falcao García, con quien armó una buena dupla en ataque.



Por ahora, Mbappé no deja de triunfar y espera seguir dando pasos gigantes en PSG, mientras sigue valorizándose y encontrar a futuro el club donde pueda ganar todos los títulos nacionales e internacionales.