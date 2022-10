División total en el Paris Saint-Germain: Mbappé no es el único actor

Una vez llegó el rumor de que Kylian Mbappé se iba del Paris Saint-Germain cuando parecía que tenía todo para ser nuevo jugador del Real Madrid, el plan dio un giro enorme y el francés renovó con el PSG, con un montón de exigencias. Una de ellas, el fichaje de un nuevo director deportivo. La eliminación de la Champions en octavos de final causó estragos y uno de esos fue la salida de Leonardo.

Llegó Luis Campos que fue uno de los actores claves en la renovación de Kylian Mbappé. Parece que el director deportivo no entiende la situación que vive el cuadro parisino, ni se ha sentado a hablar con el plantel. Pues, con el pasar de los días, creció otro rumor que tiene que ver con Mbappé sobre la infelicidad del astro francés por optar por la renovación de su contrato.



Todas estas repercusiones colmaron a Christophe Galtier que en rueda de prensa explotó por preguntar que le hacían los periodistas sobre el tema de Kylian Mbappé a pocos días de disputar el clásico francés contra el Olympique de Marsella. Tanto Galtier como Luis Campos manifestaron que no saben nada sobre la infelicidad de Kylian, mientras el francés intentó apaciguar las aguas en sus redes sociales con un mensaje de unión dentro de la plantilla.



De acuerdo con L’Équipe, no solo Kylian Mbappé causa estragos con su polémica, pues en la interna del club hablan de roces entre Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos. Así marcan una mala relación entre el presidente y dueño del club con el director deportivo. Uno de esos primeros problemas es que entienden que Campos llenó al equipo de mediocampistas que no se necesitaban, y de fichajes que no se tenían en mente.



El Paris Saint-Germain, que siempre pelea para armarse de la mejor manera con el objetivo de conseguir la Champions League ha tenido empates que han condicionado al club y a los fichajes. Al-Khelaïfi no le perdona que, aunque Luis Campos fue un actor fundamental para que se quedara Mbappé en verano, el año pasado intentó finiquitar la llegada del francés al Real Madrid.



Otra disputa fue la elección del director técnico. Los cataríes querían a Thiago Motta, pero Luis Campos se decantó por Christophe Galtier, quien finalmente llegó a las filas parisinas. Galtier cuenta con m+as trayectoria en los banquillos que el ítalo brasileño Motta.



Concretamente Christophe Galtier, tuvo una semana compleja en rueda d eprensa, y explotó cuando todas las preguntas estaban direccionadas a Kylian Mbappé y su situación dentro del club. Dijo que se daba cuenta que no había una relación en conferencias de prensa con el fútbol, “tenemos que hablar un minuto de fútbol en una conferencia de diez minutos”, y sobre Kylian dijo, “hubo rumores que salieron la tarde del partido. Kylian tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido. Tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no te miento. Para responderte a lo de Kylian, no he hablado de EL RUMOR, he visto a Kylian muy serio en la preparación del partido”.



La tensión aumentaba, y los periodistas mantenían sus preguntas en el futuro de Kylian Mbappé. Todo llega a su límite y Christophe Galtier explotó, “tal vez podríamos centrar la rueda de prensa en el fútbol. Las cosas van bien en el vestuario. Puede que no nos besemos todos los días, pero va muy bien. Y mejor que en otros lugares”, metiéndole sátira a su respuesta.



Finalmente, en la consecución de malas gestiones del Paris Saint-Germain, aparecen las serias pérdidas de dinero que complican al club. El Fair Play financiero avisó la crisis y también las multas tocaron las puertas de los directivos. Poco a poco, las pérdidas en jugadores y en otros componentes han equivalido a 300 millones de euros mal usados.