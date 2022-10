¿Fin de las polémicas? Mbappé y un curioso mensaje en redes sociales

Paris Saint-Germain debe pasar la página después de lo que fue una semana llena de resultados de empates. Dos 1-1 contra el Sporting Benfica tanto en Portugal como en Francia, y un 0-0 contra el Stade Reims por la Ligue 1 en condición de visita. Sumado a los juegos sin conocer victorias últimamente, el club ha estado en el ojo del huracán, al igual que Kylian Mbappé, una de las piezas más importantes de los parisinos.

La verdad es que no es nada nuevo lo que está sucediendo con Kylian Mbappé, pues todo explotó cuando renovó su contrato con el Paris Saint-Germain de manera sorpresiva cuando todo el mundo pensaba que iba a firmar con el Real Madrid. Sin embargo, su futuro dio un giro después de cumplir una que otra exigencia del astro francés.



Pero esto no fue lo único, Kylian Mbappé siente que no se han cumplido algunos temas que pidió, y ha tenido una relación turbulenta con Neymar Jr. Aquejan problemas de egos, en los que a Lionel Messi y Sergio Ramos les ha tocado entrar a apaciguar las aguas. El ambiente no es el mejor, y el club se ha encargado de que no mejore por los rumores sobre la contratación de una agencia que se ha encargado de sembrar la polémica por mensajes en contra de propios jugadores y campañas violentas en redes sociales.



Kylian Mbappé no está contento en París. Haber decidido quedarse fue el peor error es lo que mencionan ahora en el entorno del PSG. El mismo atacante mencionó que es imposible confiar en el club. No obstante, parece que está mentalizado en continuar, poniéndole fin a esos rumores que dicen que en enero se iría.



Y es que, el Paris Saint-Germain está por enfrentar al Olympique de Marsella en un clásico francés. Muchas cosas se pueden ir decidiendo en la cima de la Ligue 1. Sin duda alguna, es un duro choque que los parisinos deben ganar para seguir en buena racha. Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales, y siempre que las usa hay incendios. Pero esta vez, la usó para vencer las críticas y rumores que han salido últimamente.



Quiere calmar las aguas para enfrentar en casa al Olympique de Marsella. Sabe la importancia que tiene el partido, por lo cual, en su Instagram subió una historia con otro mensaje. “Todos juntos, preparados para el partido de mañana”, sin duda alguna, sorprende. Se le vio muy sonriente en la imagen, y puede ser una manera de dar tranquilidad en un momento vital para el Paris Saint-Germain.