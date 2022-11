Galtier le responde al ego de Kylian Mbappé: duro bajón de dedo

Para nadie es un secreto que el mundo ha puesto sus ojos en estos momentos en el Mundial de Catar de 2022 que está a la vuelta de la esquina y que tendrá al Paris Saint-Germain a la expectativa de lo que pase con sus jugadores y representantes, en este caso, con Kylian Mbappé. El estelar atacante francés que ha tenido un año revolucionado entre rumores dentro de la plantilla también sigue haciendo eco pese al parón mundialista.

Y es que, preparándose para afrontar el reto de defender la corona y el título conseguido con Francia, a Kylian Mbappé le siguen cayendo incesantes críticas por el ego que ha demostrado tan alto durante el 2022 en el que se habla de una mala relación con Neymar por ese mismo aspecto de la arrogancia de ambos, además de creerse que sobrepasa a cualquier jugador del Paris Saint-Germain.



Claro, no se puede negar lo fundamental que es Kylian Mbappé en el esquema de Christophe Galtier sumado a sus dos compañeros estrellas como Lionel Andrés Messi y Neymar Jr. Tanto así, que sentenció que no se puede quitar al tridente si un club tiene hambre de ganar y de conseguir resultados. No obstante, con el francés fue un poco duro, pero lo dejó en su sitio por los rumores de su disputa con compañeros y el hecho de creerse que es el jugador intocable en la plantilla del Paris Saint-Germain.



Christophe Galtier no titubeó en poner a Kylian Mbappé como uno más en la plantilla en diálogo con el programa Rothen s’enflamme de RMC, “Mbappé encarna el proyecto, no cabe duda. Pero cuando digo que encarna el proyecto, no es que esté por encima del club. Kylian está al mismo nivel que los demás jugadores. Al mismo nivel que Leo Messi, que tiene una carrera increíble, que es el mejor jugador de la historia del fútbol. Kylian está al mismo nivel que Neymar”.



También referenció el buen trabajo que componen los tres en cancha cuando se juntan, “juegan juntos. Tienen una verdadera relación permanente en el entrenamiento, todos los días. Se buscan unos a otros. Es una realidad cotidiana. Son tres grandes jugadores con diferentes personalidades, diferentes edades. Saben muy bien que triunfarán jugando entre ellos”.