No hay oro que compre a Mbappé: la decisión del atacante con su futuro

Kylian Mbappé es llamado a ser el heredero de una corona, que por muchos años, se repartieron entre Messi y Cristiano Ronaldo, como los mejores jugadores del mundo. El mercado veraniego del año pasado dejó todo para la expectativa, con el tire y afloje del Real Madrid y PSG, negociando por el atacante; uno ofreciendo, mientras que el otro, rechazando toda propuesta multimillonaria, sin importar el riesgo que implicaría en la presente temporada.

Uno año es un buen tiempo, pero en términos contractuales no representa casi nada. La normativa permite que los jugadores con menos de seis meses, negocien con otro equipo, sin mayor inconveniente. El París y Catar poco les interesó y pensaron que convencerían con millones y millones Mbappé.



RMC anunció el intento del PSG por ofrecerle cerca de 45 millones de euros netos (80 millones de euros sin retenciones y demás) como salario, el cual fue rechazado. De acuerdo a información del diario AS, la decisión por parte de Kylian Mbappé ya está tomada el dinero es lo de menos. Ni por todo el oro del mundo renovaría con el PSG. Su decisión está tomada desde hace tiempo y nada le hará cambiar. Quiere triunfar en el Madrid y lo hará. Solo le queda esperar al 30 de junio para ver cumplido su sueño”.



Pese a los múltiples intentos del PSG por renovarlo, no hay poder humano ni económico que haga cambiar de parecer al atacante. Además, quedará en el recuerdo que los parisinos y los jeques rechazaron varias ofertas del Real Madrid, entre los 170 y 220 millones de euros por el delantero.