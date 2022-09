Mbappé gana mucho dinero: increíbles cifras de su renovación con PSG

Se destapó lo que ya se esperaba: las cifras del dinero que hay en la renovación de Kylian Mbappé con el PSG son sencillamente impresionantes. El atacante decidió extender su contrato por tres temporadas, y decirle que no al Real Madrid, por una cantidad de dólares que ningún otro futbolista había tenido.



En extensa charla con el ‘New York Times’, Mbappé contó que su continuidad en PSG no fue por dinero, “porque adondequiera que vaya me van a dar dinero”.



También reveló que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pidió que se decidiera por el PSG: “‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país. Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito’”.



Sobre su contrato, el diario estadounidense reveló que Mbappé recibió por la firma de renovación alrededor de 125 millones, el mayor pago realizado a un jugador sin contrato en la historia del deporte.



Mbappé cobrará 250 millones de dólares -251,46 millones de euros- por las tres temporadas firmadas, aproximadamente 83 millones por año. Eso quiere decir que en promedio, Kylian factura algo más de mil millones de pesos colombianos al día (€ 227.000 diarios).