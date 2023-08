Kylian Mbappé y PSG tomaron decisión: cumbre por la renovación

Nicolas Sarkozy, jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012 e incondicional hincha del PSG, reconoció sentirse "contento" porque Kylian Mbappé permanece en la entidad parisina y confesó que su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, hablará "pronto" sobre el futuro del delantero de Francia.



"Estoy feliz de que Kylian Mbappé se quede y considero que la solución elegida es la adecuada para él, para el club y para la selección francesa. Creo que Nasser hablará sobre esto pronto, al final del mercado de transferencias", declaró el político conservador, en una entrevista publicada en Le Parisien.

Sarkozy, quien durante su presidencia Catar compró el PSG, elogió a Al-Khelaïfi como máximo dirigente del club capitalino. "Ha hecho un trabajo extraordinario en el PSG", aseveró "Sarko". El político recordó que es un fiel seguidor parisino. "Voy al Parque de los Príncipes desde mi más tierna juventud. Tengo 68 años y todavía me encanta ir allí", agregó.



Mbappé, quien reapareció en el PSG la semana pasada después de 20 días de sanción decretada por el club por negarse a renovar, pisará este sábado el terreno del Parque de los Príncipes, expectante sobre la recepción que la hinchada parisina le dará, dividida entre los que saludan su vuelta y los que no le perdonan su actitud.



Aunque no ha habido prolongación de contrato comunicada oficialmente, el PSG aceptó el regreso del jugador con la exigencia de que su eventual salida del club se produzca a cambio de un traspaso y no gratuitamente. Según la prensa local, ambas partes negocian una posible renovación, accionando al menos el año de opción hasta 2025.



