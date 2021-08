¿Renunciaron a Mbappé? ¡Por ahora! Real Madrid corta charlas con PSG

Una de las novelas del verano, la que protagonizan Kylian Mbappé, PSG y Real Madrid, estaría lejos de tener el final feliz que muchos esperan. ¿O es justamente el más favorable epílogo?

Lo primero que hay que decir es que, según informó RMC desde España, los negociadores que tenía el equipo 'merengue' en parís, han decidido interrumpir las conversaciones y se han retirado de la mesa.



Su primera oferta fue de 160 millones por el delantero pero el PSG la rechazó. En los últimos días se habló de llegar hasta los 180 millones, pero, al parecer, tampoco convenció y entonces el Madrid entendió lo obvio: que su interlocutor no necesita dinero y así es muy difícil tratar de persuadirlo.



RMC asegura que los representantes del Madrid recibieron información según la cual el PSG no cede porque su prioridad no es vender a Mbappé sino todo lo contrario: darle el equipo competitivo que pedía, con Messi a la cabeza, y convencerlo de renovar en esta temporada, con los títulos bajo el brazo.



La decisión en España sería correr el riesgo de esperar a que finalice su vínculo, en 2022, y ofrecerles a él y a su padre millonarias primas de fidelización y un contrato rutilante, sobre la base de un fichaje gratis.



Falta todavía un día para el cierre del mercado y todo puede suceder. Pero, por ahora, las negociaciones no existen.