'Amo a Mbappé pero debe rodearse de quienes digan que no es el mejor'

Algo sabrá Zlatan Ibrahimovic, uno de los futbolistas más ganadores del mundo, para hablarle a un joven como Kylian Mbappé, quien es campeón mundial con solo 19 años y, según los rumores, se ha creído la historia antes de tiempo.



"Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor", advirtió el hombre del Milan.



"Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes... Pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más", dijo sobre el francés en charla con Téléfoot.



El suecos abe que ya no tiene la juventud de esos goleadores, pero se evidentemente todavía se siente más que vigente: "Quiero demostrarles a todos que 40 es solo un número, todavía puedo seguir haciendo lo que me gusta. No puedo jugar como lo hacía hace 5-10 años, pero soy más inteligente y tengo más experiencia" , explicó el atacante, al que no le sorprende su propio rendimiento."No, soy el mejor. No puedes sorprenderte cuando sabes que eres el mejor. Respecto a mi retiro, no tengo nada que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando esté realmente terminado", concluyó.