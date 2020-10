¿Racismo o no? El japonés Sakai habló sobre su incidente con Neymar

El japonés Hiroki Sakai, lateral derecho del Olympique de Marsella, ha exculpado al brasileño Neymar de cualquier insulto racista y se alegra de que tanto al delantero del París Saint-Germain (PSG) como a su compañero de equipo Álvaro González no les haya caído ninguna sanción.



Según la interpretación de algunas imágenes difundidas en España, Neymar supuestamente habría llamado "chino de mierda" a Sakai en el partido de liga del pasado 13 de septiembre, en el que los parisinos perdieron por 0-1 contra el Marsella.



"Nadie me dijo nada discriminatorio. Tuvimos una pequeña discusión en un partido que de repente se puso un poco emocional. Ahora que todo ha terminado, lo único importante es que el Marsella ganó el partido. A partir de ahora, volveré a hacer todo lo posible para ofrecer un derbi emocionante", dijo en Instagram.



En un mensaje colgado el jueves por la noche, Sakai admitió que estas dos últimas semanas "han sido difíciles", pero se alegró de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia no haya sancionado ni a Neymar ni a Gónzalez.



La estrella del PSG, que ya fue castigada con una suspensión de dos partidos por haber abofeteado a González en ese encuentro, afirmó que el jugador español le había llamado "mono hijo de puta", algo que este último ha negado. En paralelo, se dijo que Neymar había proferido injurias homófobas a González, además de haber supuestamente insultado a Sakai.



La Comisión de Disciplina de la LFP aseguró el pasado 30 de septiembre que no disponía "de elementos de prueba suficientes que le permitan establecer" que esos insultos entre Neymar y González se produjeron, y no se pronunció sobre los comentarios supuestamente lanzados contra el japonés.