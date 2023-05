Regreso un poco agridulce: a Messi lo llenaron de silbidos

París Saint Germain enfrentó al Ajaccio en la jornada 35 de Ligue 1 de Francia, en la que Lionel Messi reapareció en el Parque de los Príncipes donde el club parisino le pasó por encima a su rival.

Sin embargo, el que no la pasó nada bien en su regreso a la titular fue Lionel Messi, quien fue constantemente silbado por los aficionados de PSG, quienes no le han perdonado al astro irse de permiso a Arabia Saudita y de, además, como protesta por seguramente no continuar en el club parisino. Igualmente, el rechazo al argentino ya se ha visto mucho antes cada vez que juega de local,



Cabe recordar que Messi permaneció una semana apartado del primer equipo del PSG, pues fue suspendido por los directivos tras su ida a Arabia Saudita, país donde ha sido vinculado recientemente.



Por ahora, Messi espera terminar temporada con PSG y aún no se sabe con exactitud a qué liga o equipo irá para continuar su carrera como futbolista.