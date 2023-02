Rutilante fichaje del PSG se estancó: esperan por un recurso

Antes de que acabara el mercado de fichajes, el Chelsea estaba buscando deshacerse de Hakim Ziyech. El extremo marroquí no estaba siendo parte del club habitualmente, y quería como fuera su salida de Londres . Unas horas previas a que se cerrara la ventana de invierno, el nombre de Hakim estaba golpeando fuertemente en la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain vigilando la situación.



Paris Saint-Germain sería el equipo para Hakim Ziyech en lo que resta de temporada y en la 2023/24, pero a falta de la firma, se estancaron las conversaciones y el club parisino espera tomar cartas en el asunto, pues culparon al Chelsea, puesto que presuntamente no llegaron los papeles para que firmara definitivamente el de Marruecos.

Hakim Ziyech no ha encontrado las oportunidades con Graham Potter y solo le queda abandonar el club para buscar otras posibilidades de jugar como antes. En Ajax era titularísimo, pero en el Chelsea, la situación ha sido más compleja. Apareció una salvación: el Paris Saint-Germain, pero parece que las negociaciones han dado un giro importante. Ya finalizó el mercado de fichajes, y desde Francia aseguran que los británicos no enviaron a tiempo los documentos.



Había un acuerdo entre todas las partes, pero el Chelsea habría obrado mal en la negociación para que se estanquen las conversaciones. El Paris Saint-Germain confirmó que interpondría un recurso ante la LFP denunciando la mala actitud de los ingleses en los diálogos. La idea es intentar cerrar la vinculación de Ziyech cuando ya todo estaba acordado.



Al Chelsea no le importaría salir de Hakim Ziyech, pues con Mudryk ya tienen un excelente jugador que llegará a ser titular. Sin embargo, en Francia dicen que el cuadro inglés envió hasta tres veces mal los papeles, con el objetivo de truncar la llegada del marroquí a París. La carta que le queda al Paris Saint-Germain sería la de esperar una respuesta del Tribunal de la LFP.