Lo que le faltaba: Galtier, DT de PSG, detenido en París con su hijo

El todavía entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, y su hijo fueron detenidos este viernes en el marco de una investigación por sospechas de discriminación tras acusaciones de racismo cuando era técnico del Niza, indicó a la AFP la fiscalía.

El entrenador y su hijo, John Valovic-Galtier, agente de futbolistas, se encuentran en custodia policial en Niza (sureste de Francia) desde las 08H45 (06H45 GMT), precisó el fiscal Xavier Bonhomme. Contactado por la AFP, el abogado de Galtier no respondió por el momento.



A mediados de abril, la justicia abrió una investigación por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza, durante la temporada 2021-2022.



El caso estalló cuando el periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports revelaron la existencia de un correo electrónico, que la AFP no pudo autentificar, atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier, con quien Galtier tuvo una relación pésima.



Este mensaje, escrito al final de la temporada pasada, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión.



"Me respondió que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que, en efecto, no podía haber tantos negros y musulmanes dentro del equipo" y "me comunicó su voluntad de cambiar en profundidad el equipo, precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes", se puede leer en el escrito de Fournier.



Galtier, que lo niega, denunció a su vez por difamación a Fournier y a los periodistas Daniel Riolo y Romain Molina, tras haber recibido amenazas de muerte en internet. "Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable; me golpea en lo más profundo de mi humanidad", dijo el entrenador en conferencia de prensa en abril tras estallar el caso.

Jugadores y dirigentes del Niza interrogados



Galtier recibió el apoyo del PSG. "El club apoya a Christophe Galtier y desea que la verdad sea establecida por la justicia", señaló el jefe de prensa del club antes de que el técnico tomara la palabra.



Fournier indicó el pasado 22 de mayo a la AFP que había sido "interrogado" por los investigadores, al igual que varios jugadores y dirigentes del club nizardo, entre ellos el presidente Jean-Pierre Rivère.



La detención se produjo días antes de conocerse su sucesor en el banquillo del PSG. El ex seleccionador de España Luis Enrique Martínez parece el gran favorito para reemplazarlo.



Pese a conquistar un undécimo título de campeón de Francia, Galtier fue informado a inicios de junio de que no iba a tener su segundo año de contrato, el que le une al club hasta el 30 de junio de 2024. El antiguo defensa vivió una temporada muy complicada a todos los niveles en el club más prestigioso que ha dirigido tras sus experiencias en el Saint-Étienne (2009-2017), Lille (2017-2021) y Niza (2021-2022).