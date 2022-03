Gallardo sobre los silbidos a Messi: lo que dijo no gusta en Argentina

Suele suceder que a nadie le gusta que le recuerden sus propios pecados cuando está juzgando los errores de los demás. Eso pasó este domingo en Argentina con el técnico Marcelo Gallardo, quien luego del triunfo de River Plate 4-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata, respondió a una pregunta sobre los silbidos de los hinchas del PSG a Lionel Messi.



Gallardo, exitoso entrenador de River, jugó por varios años en Francia en su época de futbolista activo. Incluso defendió la camiseta del Paris Saint Germain, así que conoce la idiosincrasia de la afición de la capital gala.



En Argentina ha sido un escándalo los abucheos a Messi, pues en PSG lo consideran uno de los responsables de la eliminación en Champions League. Claro, en su país Messi es ídolo, acaba de ganar la Copa América en Brasil y sueñan con que gane el próximo Mundial de fútbol, en Catar a final de año.



Sin embargo, el ‘Muñeco’ Gallardo sorprendió con su respuesta sobre el tema, y de seguro sus palabras no cayeron muy bien en Argentina, pues el entrenador recordó que Messi ya había vivido momentos similares en su propio país.



“Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas eh. He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la Selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió. Tengamos memoria también”, apuntó Gallardo.



Y aunque no le sorprendieron los silbidos a Messi, Gallardo aseguró que no comparte ese tipo de reclamos, pero que los aficionados están en todo su derecho: “Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol esas cosas no me sorprenden”, comentó.