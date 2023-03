Futuro de Messi tras fracaso de PSG: ¿y si cambia el tono del azul?

La nave volvió a estrellarse de frente contra la montaña insalvable que es la Champions League. PSG se despidió en octavos de final tras caer contra Bayern Munich y la herida abrió, más que nada, un interrogante: ¿querrá quedarse el campeón mundial después de una prueba más de la falta de proyecto en París?

Lionel Messi termina su contrato en junio próximo y, a día de hoy, las negociaciones para su renovación están lejos de ser un caso cerrado. Hace dos meses que se discute pero aún quedan detalles que no cierran para hacer valer la cláusula preferencial que tienen los cataríes dueños del PSG.



A su favor tienen un detalle: por ahora nadie más se ha acercado con una oferta al padre del jugador, quien ejerce como su agente. Además, tras el trauma que supuso para su familia la mudanza de Barcelona, no querría sumar un nuevo cambio. Pero el tema no se ve sencillo.



En contra de la decisión firme de PSG de renovarlo juegan otros factores: el Fair Play Financiero es una gran incomodidad a la hora de seducir con dinero, como se ha hecho en el pasado y se habla más de una temporada muy austera, con salidas de jugadores que son una gran carga nominal como Neymar, lo cual permitiría ir al mercado por socios reales para Messi y Mbappé, quienes seguirían siendo pilares del proyecto.



La cosa es que este nuevo fracaso en Champions conspira contra esa idea de un proceso y Messi tiene prisa: "Hay una decisión que tiene Leo Messi. Y que es seguir jugando, al menos, una temporada más en la elite del fútbol mundial. El 10 entiende que, pese a que en junio cumplirá 36 años, su nivel se condice con el de las grandes ligas de Europa y su actuación en el Mundial no hace más que reafirmarlo. De hecho, hace poco fue elegido como el mejor del año en los premios The Best y pica en punta para llevarse el Balón de Oro que se entregará en octubre del 2023", explicó el diario Olé de Argentina, muy cercano al 10.



¿A dónde apuntar?



El plan del campeón mundial sería pegar una temporada 23/24 exitosa y a tope que pegue con la Copa América de Estados Unidos y entonces sí empacar maletas hacia la MLS, como se especula.



Aunque PSG está solo en el parque por ahora, otros periodistas especulan con quién más podría pagarlo, y la realidad es que no hay más de dos opciones: FC Barcelona por lealtad y Manchester City por proyecto.



El equipo de Guardiola, gran amigo de Messi y quien habría movido todas sus influencias para llevarlo cuando salió libre del equipo catalán, se antoja como el proyecto ideal para lograr la anhelada Champions, pues tiene una máquina perfectamente aceitada para quedarse, en breve, con La Orejona. La duda es que los fichajes van totalmente en contra de un veterano, por muy campeón mundial que sea, y que responde, más que a una obsesión por la competencia europea, a un torneo de altísima exigencia física como la Premier. No es un tema de dinero, es de una presencia atlética y no futbolística que no se puede garantizar.



¿Y el Barcelona? Según Olé, la relación entre el presidente Joan Laporta y la familia Messi no es buena (no tendría por qué serlo) y además los problemas financieros son peores que los del PSG, con lo cual no habría manera de repatriarlo.



Los caminos apuntan por ahora a París, donde nadie sabe si alguna vez si la falta de la estructura necesaria para ganar una Champions, más que con plata con rendimiento, le permitirá a Messi ejecutar su plan de retiro. El tiempo, a todos, les juega en contra.