Escándalo en Francia: acusan a Galtier por comentarios racistas

Hay escándalo en el fútbol francés y sobre todo en el PSG. Y es que este miércoles el entrenador del cuadro parisino, Christophe Galtier fue acusado por presuntos comentarios racistas que había dicho durante su etapa en el Niza.



Esto fue lo que mencionó el medio RMC Sport quien de acuerdo a un correo de Julien Fournier, ex director de fútbol de Niza, Galtier habría dicho varias frases racistas para quejarse de la gran cantidad de jugadores negros y musulmanes que había en el Niza.



Según la información, Fournier envió un email a Ineos, empresa dueña del Niza, en donde acusó al entrenador de racismo.

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’ (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo", comentó Fournier.



Por su parte, en el correo también menciona: "Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros”. Además, asegura que Galtier le dijo al entonces director de fútbol que "debía darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía".



Por otro lado, la acusación más grave estaría al final del correo en donde Fournier habla de una reunión con John Valovic-Galtier, hijo adoptivo de Galtier, en donde le dijo que la situación de su padre en el equipo era insostenible por los resultados de la plantilla.



Allí, Fournier le preguntó las razones de por qué dijo eso a lo que el hijo de Galtier dijo: “Han construido un equipo de escoria. Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde...”. Ante esto, Fournier le pidió al hijo de Galtier que abandonara el despacho de inmediato.



Ante esta grave acusación, el PSG ha abierto una investigación interna para esclarecer las supuestas palabras racistas de Galtier durante su etapa en Niza.



Por su parte, el presidente del cuadro parisino aseguró que no estaba corriente de los hechos, pero que de comprobarse su veracidad, Galtier será destituido de forma inmediata del equipo.