¿Zidane al PSG? En Francia exigen que sea el entrenador de este equipo

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este miércoles su deseo de que Zinedine Zidane "vuelva" al país para entrenar a "un club francés".



"Sería formidable", aseguró Macron en unas breves declaraciones a la emisora RMC Sport durante un desplazamiento electoral a la periferia de París para promover la práctica del deporte en las escuelas. Zidane, de 49 años y que ha logrado como técnico del Real Madrid tres Ligas de Campeones y varios títulos nacionales, es uno de los preferidos del Paris Saint-Germain para hacerse cargo de la dirección técnica, según la prensa deportiva francesa.

La hipotética llegada de Zidane podría haber sido uno de los elementos con los que el PSG habría convencido a su estrella francesa, Kylian Mbappé, para quedarse en el club y no fichar por el Real Madrid, una cuestión en la que hasta el propio Macron intervino hablando con el futbolista.



Sin embargo, Zidane es un aficionado del Marsella, gran rival deportivo del PSG, y numerosas informaciones apuntan a que preferiría esperar a la posibilidad de que Didier Deschamps deje su puesto como seleccionador nacional francés tras el Mundial de Catar, que comienza en noviembre. "No he hablado con Zinedine Zidane, pero tengo una inmensa admiración por él, como jugador y como entrenador", afirmó Macron del hombre que también logró como futbolista un Mundial con Francia y una Liga de Campeones con el Real Madrid.



"Deseo, para la proyección del campeonato francés y de Francia que venga a entrenar a un gran club francés. Sería formidable", añadió el presidente. Macron insistió sobre Zidane que en Francia hay muchas ganas de ver en la liga nacional "a un deportista y a un entrenador de tanto talento, que ha podido lograr tres grandes copas (Champions) que deseamos mucho para nuestros equipos".



EFE