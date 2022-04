¿Se acabó la plata o se cansaron de perder? PSG tendría nuevo dueño

PSG tendría nuevo dueño. ¿Qué? Si lo que le sobra es dinero, si no se miden en gastos, si pagan los más escandalosos salarios del fútbol, si... Bueno, a lo mejor es la suma de todo eso.

La prensa en España mundial hace eco a una versión del programa 'El Chiringuito de jugones', que en las últimas horas afirmó que el venta del club sucederá de manera irremediable y hasta le pone fecha: "Catar ha decidido vender el PSG. Al-Khelaifi quedaría fuera tras el Mundial y serían otras manos las que gestionarían en club", dijo la fuente.

💣 EXCLUSIVA DE @EduAguirre7 💣



🚨 "CATAR ha DECIDIDO VENDER el PSG" 🚨



🔥 "AL KHELAIFI quedaría FUERA tras el MUNDIAL y serían OTRAS MANOS las que gestionarían el CLUB" pic.twitter.com/Vc0BcqUm6C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2022

Pero bueno, ¿es una venta definitiva o es solo un cambio de presidente? Al parecer sería una decisión radical de venta pues, según el medio, "para el Emir es más importante el Mundial 2022 que el PSG".





💣 "Para el EMIR es MÁS IMPORTANTE el MUNDIAL 2022 que el PSG" 💣@EduAguirre7 lo deja CLARO en nuestro ESPECIAL MBAPPÉ. 👉https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/QwycEwAAYr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2022

Según esta versión, que por ahora no pasa de ser un rumor, dos situaciones tendrían hartos a los cataríes de invertir dinero sin límite, juntar a Lionel Messi con Neymar y Mbappé, con la millonada que ese gasto implica, y estar siempre resignado a la Ligue1 como consuelo, un triunfo que ya casi ni sabe a nada.



Lo primero es el muy probable adiós de Mbappé. El Emir no entiende que después de siete ofertas no haya sido posible convencer al joven maravilla de renovar y quedarse en París, donde el público lo ama y nadie le reprocha nada. o se cree que el sueño de infancia del muchacho de jugar en Real Madrid sea un argumento más fuerte que convertirlo en el futbolista mejor pagado del planeta, rodeado de estrellas y viviendo, literal, como un rey. Pero al parecer Mbappé ya no quiere más fracasos en Europa, siente que se ciclo se cumplió y apunta, con la misma carita con la que miró el Bernabéu en la última cita con el Madrid, a quedarse definitivamente allí.



Y es que justamente esa decepción del campeón mundial sería la de la dirigencia en Catar, donde parece que no sirven ni las estrellas ni el dinero para garantizar el título de Champions League que es su obsesión.



Por eso estarían dispuestos a escuchar ofertas. La duda es si existe alguien capaz de pagar a Neymar, Messi, Ramos, Donnarumma, Navas y el resto de estrellas, con gustos propios de la realeza. ¿Alguien se anima?