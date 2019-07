'El ego de Cavani, Neymar y Mbappé no es fácil para el PSG': Draxler

En medio de la difícil situación de Neymar en PSG y sin saber cuál será el futuro del brasilero en el club francés, uno de los que decidió hablar al respecto fue el alemán Julian Draxler, sin embargo, no solo tuvo en cuenta al ‘10’ del equipo parisino, pues también se refirió a otros jugadores como Kylian Mbappé y al uruguayo Edinson Cavani.



“Todos son jugadores excepcionales, es duro encontrar en el mundo jugadores de ese nivel, pero está claro, tienen sus objetivos, ellos viven fútbol a su manera, quieren marcar en cada partido, tienen su ego", arrancó afirmando el alemán al ser consultado por la forma en cómo se vive todo desde adentro del vestuario del club.



Luego prosiguió: “A veces no es fácil para el equipo, pero si tienes la fortuna de jugar con ellos, es un placer diario. En mi caso, soy mejor jugador de lo que era cuando llegué", destacó



Draxler confirmó que el equipo francés sigue teniendo una asignatura pendiente: “La Liga de Campeones. Ese era uno de mis grandes objetivos cuando fiché y no hemos llegado lejos. Duele mucho, sigue doliendo que no nos clasificáramos en la última temporada, pero visto el potencial del equipo, estamos listos para llegar lejos en la Champions".



El campeón francés está actualmente de gira por China. Perdió un partido amistoso, por penales, contra Inter el pasado sábado y se enfrentará el martes a Sydney FC en Suzhou.



La temporada para el conjunto parisino comenzará con la disputa de la Supercopa de Francia frente al Rennes el sábado 3 de agosto en Shenzhen.