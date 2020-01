¿Humo blanco para Atlético de Madrid? Cavani cada vez más lejos de PSG

El uruguayo Edinson Cavani no estará en el grupo de París Saint-Germain que jugará los octavos de final de la Copa de Francia en Pau, en el marco de las conversaciones para su posible fichaje por el Atlético de Madrid.



El entrenador de PSG, Thomas Tuchel, indicó en rueda de prensa que no hay novedades sobre la posible salida de Cavani, pero confirmó que el “Matador” no estará en el grupo.



De esta forma, el entrenador mantiene la misma actitud que tuvo con el brasileño Neymar cuando a principios de temporada se negociaba su traspaso a Barcelona, que finalmente no se concretó.



El brasileño estuvo apartado del equipo hasta que se aclaró su situación. Cavani, que se entrenó esta tarde con su equipo, ha mostrado su intención de jugar en el Atlético de Madrid, que negocia con PSG la indemnización de traspaso durante este mercado invernal de fichajes, ya que en junio próximo expira el contrato del jugador con la entidad francesa.

Por ahora no hay acuerdo para la llegada a Madrid del goleador histórico de PSG, que en los últimos meses ha visto caer su tiempo de juego con la llegada del argentino Mauro Icardi.