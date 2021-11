¡No quiere más rotación! Donnarumma se rebela en PSG contra Navas

Gianluigi Donnarumma no entiende mucho de buenas maneras... o al menos eso parece quedar claro ahora que ha salido a desmentir el clima de paz y cordialidad que el técnico de PSG, Mauricio Pochettino, ha querido vender sobre la relación con el veterano Keylor Navas.

EL DT y el propio club han insistido en que ambos se llevan bien y alternan las posición de acuerdo con las decisiones del entrenador, pero el italiano decidió salirse del libreto.



Al ser indagado por la alternancia de la titularidad, Donnarumma señaló: "No tiene ningún efecto en mis actuaciones, pero me molesta. No es fácil, porque estaba acostumbrado a ser titular siempre y a veces me duele estar en el banquillo. Pero estoy seguro de que la situación se resolverá", en charla con TNT Sports.



DONNARUMMA EXCLUSIVO! Nossa @claalbuquerque falou com o goleiraço da Itália após o empate contra a Suíça! Na pauta, Copa do Mundo, reserva no PSG e mais! #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/VDOTA8ZKzb — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 12, 2021



Pochettino intenta mantener un clima de competencia interna que está del lado del más veterano, el tres veces campeón de Champions League, Keylor Navas, cuyo promedio es de 11 partidos disputados, con 12 goles en contra y 3 partidos en ceros; mientras Donnarumma suma 7 partidos, 7 goles en contra y 2 porterías en ceros.



Sin embargo, la prensa francesa asegura que el agente del italiano, Mino Raiola, ha dejado claro que su pupilo no fue a PSG para ser suplente y ha llegado incluso a amenazar con llevarlo a otro club al final de la temporada si la situación no cambio. ¿Cumplirá? Menudo lío con la rotación se armó Pochettino... víctima de tantas estrellas en su camerino.