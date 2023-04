El golpe se hincharía: PSG daría nuevo timonazo, con Zidane de fondo

Si hay una silla caliente en el mundo es la del entrenador del PSG, el que muchos llaman equipo-estado, el que tiene en sus filas a tres estrellas que para el resto de la humanidad serían impagables, el dueño de los focos en Francia y en el mundo.

Y resulta que, con todo y Mbappé, Messi y una larga lista de estrellas, se ha quedado fuera de la Champions League, que era casi su única prioridad, y ha tenido que conformarse con la Ligue 1, que lidera sin mayor oposición pero en la que acaba de sufrir un duro golpe.



En el Parque de los Príncipes el que se impuso el fin de semana fue el Lyon, que neutralizó a todas las estrellas locales y se impuso por 0-1, aunque la realidad es que pudo hacer más daño.



Con todo, alcanzó para acorralar al técnico Christophe Galtier, a quien apuntan todas las críticas y quien, según Le Parisien, enfrenta una posible destitución.



Dice la fuente que el próximo sábado, contra Niza, podría decidirse su futuro pues, en caso de derrota, la orden desde Catar, donde residen los dueños del equipo, sería su salida, mientras que una victoria le daría un margen, aunque sea mínimo, para seguir en el banquillo.



Galtier sigue allí a pesar de la eliminación en la Champions, la que muchos consideraban razón suficiente para despedirlo. Pero, según la fuente, no tiene muchos aliados, ni siquiera al interior del club. Luis Campos, el consejero que lo llevó a PSG, se ha distanciado específicamente tras la decisión del luso de bajar al vestuario en la última derrota contra Mónaco, lo que Galtier interpretó como una intromisión excesiva.



Le Parisién no duda que, en todo caso, lo del nuevo DT es cuestión de tiempo, ya sea para esta o la próxima temporada. Y por las dudas, en el fondo de la escena está un Zinedine Zidane sin puesto, que se quedó sin la Selección nacional a la que habría apuntado pero no ha dejado de tener como prioridad el regreso a Francia. Si hay alguien que abe manejar un camerino lleno de estrellas es justamente una estrella como él. Su capacidad se probó de sobra en Real Madrid, pero antes también sonó y no se llegó a ningún acuerdo.