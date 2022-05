Efecto dominó: lo que generaría Mbappé si no va a PSG ni Real Madrid

"Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi”. Palabras de Kylian Mbappé sobre su futuro, que en París creen que será la continuidad, en Madrid que será el fichaje bomba del mercado y en Inglaterra... ¿Qué tiene que ver Inglaterra?

Pues poco, al menos por ahora. Pero mucho si es que, como otras veces ha ocurrido, el tan anhelado contrato se queda redactado y sin firma y un tercero en discordia acaba pesando en río revuelto.



La historia va así: Mbappé estuvo en Catar en un viaje relámpago, un recorrido de 13.000 kilómetros entre París y Doha ara llevarle a su empleador, el dueño del PSG, el premio al mejor jugador de la Ligue1. Eso sí, en el avión iban también Gianluigi Donnarumma, Marquinhos (28) y Nuno Mendes, para evitar suspicacias. ¿Pudo comunicar su decisión? ¿Hablaron de su futuro en ese viaje a contrarreloj? No trascendió, pero la prisa del jugador más valioso de la nómina en ir a hablar con su patrón fue, para muchos, la confirmación de una charla oficial.



Lo curioso es que de ese viaje se percataron los que más seguros están de ser los elegidos: Florentino Pérez, Ancelotti y cada miembro de la plantilla de Real Madrid. De hecho, creen que, según las palabras de Mbappé, tiene pensado comunicar su decisión antes de integrarse a la concentración de Francia... nada menos que el 28 de mayo, día en que los merengue disputarán la final conta Liverpool en París. Todo muy diciente, al menos para ellos.



Pero ojo que aún puede ocurrir, como se dice desde Inglaterra, que un tercero en discordia aparezca y se lleve al gran tesoro del mercado de verano.



Según explicó el periodista Miguel Delaney en el diario The Independent, Mbappé no ha firmado nada aún y se ha limitado solo a escuchar y hablar en privado con su entorno, por lo cual ni en París ni en Madrid puede celebrar nada.



El tema es, básicamente, de plata: "El Madrid insiste en tener el 50 por ciento de los derechos de imagen de los jugadores en cada contrato que se negocia en el Bernabéu. Los representantes de Mbappé no están dispuestos a ceder tanto y el entorno cercano a la situación cree que los blancos han cometido un error realizando esa petición", argumenta el reputado periodista.



Su teoría se apoya en que Delphine Verheyden, abogada del futbolista, libra una batalla contra la Federación Francesa por los derechos de imagen del campeón mundial, de 23 años.



Eso, según Delaney, abre la puerta a Liverpool, que desde siempre ha seguido al jugador, que tiene a su DT hablando por chat frecuentemente con Mbappé y que, a pesar de todas las señales, nunca perdió la ilusión. Y eso sí que sería un auténtico tsunami en el mercado.



Ojo al movimiento: si Mbappé quisiera e rojo en vez del azul francés o el blanco español, había que correr a 'limpiar la casa'. Eso significa apurar la no renovación de Mohamed Salah y Sadio Mané, ambos con contrato por vencer en junio de 2023. Para el egipcio las conversaciones de la renovación están muy adelantadas, pero no para el senegalés, quien ahora como campeón africano siente que merece otro tipo de trato.



Uno de los tendría que irse para abrirle paso a Mbappé y se dice que para Mané ya habría inclusive un destino más que posible: nada menos que Bayern Múnich. ¿Por qué? Por la salida, ya casi necesaria después del tire y afloje que ha sido la renovación de un Lewandowski con ganas de tomar nuevos rumbos. Del polaco se habla en Barcelona con alguna insistencia hace meses, aunque también a Salah lo relacionaron con la casa catalana.



Así que todo depende de Mbappé. En cuanto tome un bolígrafo para estampar su firma, el mercado tendrá su efecto dominó.