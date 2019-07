Dani Alves no tiene preocupaciones, él lateral ya sabe cuál es su club

Dani Alves ganó el título de la Ligue 1 con PSG y finalizó su contrato con el equipo de la capital francesa, por lo que ahora busca un nuevo club mientras los rumores sobre cuál será su próximo club abundan pese a que a él parece que esta situación no le importa mucho y prefiere concentrarse en su labor con la selección brasilera.



El lateral, quien ha sido uno de los futbolistas más destacados de la presente Copa América, se muestra feliz por su presente y no siente preocupación por lo que venga en su futuro, pues lo más importante en este momento es la final que disputarán brasileros y peruanos este domingo.



“No me importa ser figura, me importa levantar el título y ganar que es nuestro principal objetivo. Sentimos respeto por Perú y sabemos que al ser una final es un juego diferente. Para mí es especial componer la selección y jugar en el Maracaná. Todos vamos a poner lo mejor que tenemos para ser campeones”, aseguró el futbolista.



Y afirma estar completamente preocupado en la Copa y no pensar en qué club jugará el futuro: “No es el momento ni la ocasión para hablar de dónde jugaré. Estamos a punto de jugar una final, así que solo diré que defiendo los colores de mi selección y el equipo nacional es mi club en este momento. Es lo que tengo ahora”.



Alves se muestra tranquilo respecto a lo que viene y aunque se habla mucho de un posible regreso a Barcelona, luego de una etapa sin éxitos en lo internacional con PSG, él sabe que ofertas no le faltarán, por lo que está tranquilo y apunta primero al título continental y luego, seguramente, anunciará en qué equipo jugará.