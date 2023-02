Christophe Galtier explotó en Marsella: así reaccionó contra un hincha

El Paris Saint-Germain amplió su ventaja contra el perseguidor, Olympique de Marsella después del clásico disputado en el Oránge Vélodrome. Un 0-3 con una actuación estelar del The Best, Lionel Andrés Messi con un gol y dos asistencias y una noche soñada para Kylian Mbappé que marcó un doblete e igualó a su excompañero, Edinson Cavani como el goleador histórico del club parisino. Por su parte, el argentino marcó su gol número 700 en su recorrido con los clubes en donde ha estado (Barcelona y PSG)



Una tarde inspiradora para sacarle ocho unidades al Olympique de Marsella, pero al parecer, no a todo el mundo le gustó ese triunfo. El director técnico del Paris Saint-Germain se vio inmerso en una situación penosa y vergonzosa cuando acabó el partido y tuvo que ser ayudado para no estallar más.

Cuando se acabó el compromiso, en un clásico para los parisinos, el estratega del Paris Saint-Germain se metió en un altercado por las provocaciones de un seguidor del Olympique de Marsella. El aficionado estuvo por meterse al campo de juego cuando Christophe Galtier perdió sus cabales e intentó ir a la carga contra el hincha. Por su parte, ajenos a la situación, personas que estaban cerca del aficionado lo pararon cuando estaba por meterse al gramado.



Christophe Galtier tuvo que ser arropado por el cuerpo técnico que tampoco le permitió que el francés se metiera a las gradas para encararse con el seguidor. Así finalizó el partido con polémica para el estratega ganador en el clásico. Después del compromiso, en el Paris Saint-Germain confirmaron la continuidad de Galtier por lo menos por esta temporada, sin importar lo que suceda con la Uefa Champions League, competencia en la cual cayeron por la mínima diferencia en la ida contra el Bayern Múnich.