¡De una posible salida, a ser líder! Galtier en elogios a jugador

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, se deshizo este jueves en elogios con el defensa español Sergio Ramos, al que consideró uno de los pilares del vestuario tanto por su fútbol como por su experiencia.



"Forma parte de los pilares del vestuario. Este tipo de futbolistas, jueguen o no, aportan la experiencia del alto nivel. No se pueden jugar 800 partidos y ganar tantos trofeos como él tiene sin haber sido exigente, profesional y efectivo", insitió el entrenador en rueda de prensa.



Galtier destacó el aporte del exjugador del Real Madrid a la hora de afrontar situaciones en el vestuario. "Incluso puede aportarme cosas a mi, gracias a su experiencia en situaciones que yo no he tenido. Puede aportarme respuestas a preguntas que me planteo", señaló.



Al tiempo, indicó que está a un buen nivel físico en este inicio de temporada, por lo que ha jugado los partidos importantes de preparación, incluida la Supercopa de Francia, donde marcó un gol de bella factura.





En ese duelo, desveló Galtier, sufrió un golpe en el cuádriceps y el técnico le preguntó si podía terminar el partido. "Pese a que tenía dolor, como no era muy fuerte y en los últimos meses no había jugado mucho, me dijo que quería seguir. Es un gran competidor. Quiso mostrar que está disponible", señaló.



EFE