Christophe Galtier blinda a Neymar: ¿Busca dejar polémicas a un lado?

El Paris Saint-Germain lidera la Ligue 1 sacándole unidades al Lorient y al Lens en la cima. La temporada para los parisinos ha tenido muchas polémicas por Neymar Jr y Kylian Mbappé, este último, a quien dicen en Francia que no ha estado feliz en el equipo, y que se arrepintió de haber renovado. Sin embargo, está concentrado con el PSG y ha desmentido los rumores diciendo que está motivado en la temporada, además, Christophe Galtier y Nasser Al-Khelaïfi mantienen que Kylian nunca ha dicho que en enero cambiará de aires.

Una de las razones que explotó por la mala relación de Kylian Mbappé con Neymar Jr, fue que el francés se empecinó a buscarle una salida al brasileño en el mercado de fichajes de verano, y en Francia dicen que no descansará hasta que Ney salga del club. El diario Sport menciona que, “Mbappé amenaza con rebelarse si Neymar sigue en el PSG”, aquejando a la indisciplina del ex Barcelona y Santos de Brasil.



A Kylian Mbappé que le han dado todo lo que ha pedido para renovar finalmente en el Paris Saint-Germain, dicen que la condición para quedarse en enero es que se pacte la salida de Neymar en el mercado invernal. Su partida sería una condición fundamental para cumplir con su contrato, que el miércoles 19 de octubre el francés discutió que sí lo respetará hasta 2025.



Christophe Galtier también quiso entrar para blindar a Neymar y contrario a lo que señalan en Francia y que Kylian Mbappé no se aguanta: la supuesta indisciplina, Galtier frenó la polémica, “Neymar está jugando muy bien y está en forma. Llegó a principios de la pretemporada, adelantó sus vacaciones y está preparado física y mentalmente. Siempre está disponible en los entrenamientos. No se lesiona. No hay secretos en el fútbol. Si está bien físicamente, eso le permite seguir a un buen nivel”. Claro, pero conciso sobre su pensamiento en el astro brasileño.