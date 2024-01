En Francia ya no soportan a Kylian Mbappé: ‘Espero que se vaya’

Desde el pasado 1 de enero, Kylian Mbappé es libre de negociar con cualquier equipo y decidir dónde va a jugar la próxima temporada. Esta situación fue idéntica a la de hace dos años donde el francés finalmente terminó renovando con el PSG pese a la importante oferta de Real Madrid.



Ahora, esta situación tiene harto a los aficionados del equipo ya que no quieren que ocurra un caso similar y que se decida todo al final, sino que quieren que el futuro del jugador se desvele a inicios de año.



De igual manera, la decisión del futbolista también tiene harto a varios jugadores franceses como es el caso de Christophe Dugarry, campeón mundial en 1998 y que fue crítico con Mbappé sobre su futuro y prefiere que se vaya de una vez por todas de Francia.

“Tengo la impresión de que cada seis meses es: ‘Se queda, se va’. Estoy harto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de ser en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar tonterías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa, comentó de entrada el exjugador en diálogo con el medio RMC.



“Espero que se vaya, de todo corazón. Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. La actitud, con los brazos cada día más levantados, envía algo bastante negativo”, agregó.



Finalmente, criticó la actitud de Mbappé durante sus últimos años en el PSG:” Quería todos los poderes, ser el líder del equipo y ahora que lo es sentimos que es un niño pequeño. A veces tenemos la impresión de que el traje le queda grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, lo ponemos como delantero centro. Me siento un poco perdido, no sentimos una simbiosis”.